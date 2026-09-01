Nova oprema i bolji uslovi za 38 javnih kuhinja u Federaciji BiH

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Renaud Meyer, rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, potpisali su Protokol o pružanju podrške za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podrška obuhvata opremu za pripremu i skladištenje hrane, kao i manje radove koji će javnim kuhinjama omogućiti sigurniji rad i svakodnevno pružanje kvalitetnije usluge korisnicima. Za ovu namjenu osigurano je 400.000 KM iz sredstava Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), kroz projekat „Program rodne ravnopravnosti i socijalne pomoći“ Zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“ (GEA), dok je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila dodatnih 400.000 KM za javne kuhinje u Federaciji BiH.

Potreba za ovom podrškom potvrđena je prvim sveobuhvatnim UNDP-ovim mapiranjem javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, provedenim krajem 2022. i početkom 2023. godine. Istraživanje je obuhvatilo 54 javne kuhinje i druge organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 ljudi i mjesečno dijelile više od 445.000 toplih obroka. Polovina njih nije imala dovoljno opreme, a frižideri, zamrzivači i oprema za kuhanje bili su među najčešće navedenim potrebama.

„Javne kuhinje predstavljaju važan vid podrške domaćinstvima koja se suočavaju s teškim okolnostima. Pravo na hranu je osnovno i temeljno ljudsko pravo, a Bosna i Hercegovina može osigurati njegovo ostvarivanje za sve. Istraživanje je pokazalo koliko su kapaciteti javnih kuhinja opterećeni i koliko im nedostaje osnovna oprema. Ovom podrškom nalaze istraživanja pretvaramo u konkretna poboljšanja za 38 javnih kuhinja, omogućavajući im da osobama kojima je pomoć potrebna pruže kvalitetniju i dostojanstveniju javnu uslugu“, izjavio je Renaud Meyer.

„Ovim protokolom dodatno unapređujemo postojeću podršku javnim kuhinjama širom Federacije BiH. Zajedno s UNDP-om osigurat ćemo prioritetnu opremu i manje infrastrukturne radove kako bi kuhinje imale bolje uslove za pripremu i distribuciju obroka. Naš je cilj da pomoć bude dobro usmjerena, usklađena sa stvarnim potrebama i iskorištena tamo gdje je najpotrebnija“, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Prioriteti za ulaganja utvrđeni su procjenom potreba 38 javnih kuhinja, završenom u maju ove godine. Ministarstvo i UNDP koordinirat će podršku iz dva izvora finansiranja kako bi se izbjeglo preklapanje i sredstva usmjerila tamo gdje su najpotrebnija.

Ova aktivnost provodi se u okviru Zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“, koji provode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini: UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske, u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje Protokola bilo je i prilika za osvrt na saradnju UNDP-a i Ministarstva, posebno na digitalizaciji sistema socijalne zaštite. Zajednički rad obuhvatio je podršku UNDP-a razvoju sistema e-Porodilja, koji majkama novorođene djece omogućava da se putem interneta prijave za finansijsku pomoć; sistema e-Award za upravljanje isplatama i transferima u okviru socijalnih programa, uspostavljenog uz finansijsku podršku Evropske unije; te sistema e-Pozivi, putem kojeg je Ministarstvo u potpunosti digitaliziralo procese javnih poziva.

Dvije strane razmotrile su i mogućnosti nastavka saradnje na digitalizaciji usluga socijalne zaštite, podršci centrima za socijalni rad i drugim oblastima od zajedničkog interesa, kao i zajedničko djelovanje na jačanju sigurnosti hrane za najugroženije uz istovremeno smanjenje gubitaka hrane.