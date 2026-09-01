Uprava policije MUP TK – Pojačane aktivnosti policije povodom početka nove školske godine

U povodu početka nove školske 2026/2027. godine Uprava policije MUP-a TK-a (na nivou svih policijskih uprava) od danas, 1.9.2026. godine poduzima pojačane planske aktivnosti, s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika-pješaka u saobraćaju, a posebno zaštite najmlađih generacija.

S tim u vezi, planirano je prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini školskih objekata, raskrsnica, pješačkih prijelaza i na putnim pravcima kretanja učenika, posebno u zonama škola i na saobraćajnicama kojima se kreće veći broj učenika, gdje će se pojačano vršiti kontrola saobraćaja i poštivanja saobraćajne signalizacije (nepropisnog parkiranja i zaustavljanja, prava prvenstva pješaka i sl.), kao i dodatne aktivnosti kroz implementaciju projekta rad policije u zajednici i saradnju sa predstavnicima obrazovnih ustanova, s ciljem osiguranja sigurnog okruženja za učenike.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da se strogo pridržavaju saobraćajnih propisa, te da obrate dodatnu pažnju kada voze u blizini škola, posebno pješačkih prijelaza.

Također, apelujemo na roditelje da djecu dodatno upozore na pravila sigurnog kretanja u saobraćaju i da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje.

Zaštita najmlađih je zajednička odgovornost svih nas. Djelujmo zajedno – spriječimo posljedice!