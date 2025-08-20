Tuzlanski vatrogasci predstavljaju BiH na Svjetskom prvenstvu

Članovi Profesionalne vatrogasne jedinice iz Tuzle predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Svjetskom prvenstvu posvećenom spašavanju žrtava saobraćajnih nesreća.

Po prvi put u historiji vatrogastva naše zemlje, Bosna i Hercegovina će imati svoje predstavnike na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju.

Svjetsko prvenstvo će se održati u Hrvatskoj, a zakazano je za period od 9. do 14. septembra.

Tuzlanski vatrogasci istakli su da im je čast što su pozvani kao jedini tim iz Bosne i Hercegovine, te što imaju mogućnost da se okušaju rame uz rame s ekipama iz različitih dijelova svijeta. Smatraju da ih očekuje vrijedno iskustvo kroz koje će usvojiti nova znanja i unaprijediti svoje vještine u saradnji s kolegama iz drugih zemalja.

Pored njih, u okviru takmičenja pod nazivom “Trauma challenge”, boje BiH branit će i tim Hitne medicinske pomoći iz Tuzle.