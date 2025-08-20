Vrijeme u Srebreniku u narednim danima

Danas se u Srebreniku očekuje veoma toplo i sunčano vrijeme tokom dana, s temperaturama koje će doseći i do 32 stepeni. Naveeče su mogući slabiji pljuskovi. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčana zaštita i dovoljno tekućine. Aktívno je upozorenje na visoke temperature za regiju Tuzla od 10:00 do 15:00 sati, s maksimalnom temperaturom oko 34 stepena.

U narednih sedam dana očekuje se mješovito vrijeme. Petak će biti najkišovitiji dan sa jakim pljuskovima, dok će vikend biti suv i sunčan. Subota će biti najbolji dan za izlet zbog vedrog neba i ugodnih 26 stepeni. U toku sedmice temperature će varirati između 23 i 29 stepeni, s povremenim pljuskovima u drugoj polovini sedmice.

Dugoročna prognoza za naredne dvije sedmice ukazuje na toplo ali nestabilno vrijeme s čestim pljuskovima, posebno u prvoj sedmici septembra. Najpovoljniji period za putovanje bi bio kraj avgusta, između 25. i 28. avgusta, kada su predviđene najmanje padavine i stabilnije temperature oko 27-31 stepen. Očekuje se postepeno osvježenje i povećana učestalost kiša s početkom septembra.

