Na zidinama Staroga grada Srebrenika sutra otvaranje manifestacije OGUS

Najstarija i najznačajnija kulturna manifestacija u Srebreniku “OGUS” počinje 9. avgusta i trajat će sve do 2. septembra, uz niz zanimljivih sadržaja, a pod pokroviteljstvom Gradske uprave i gradonačelnika Adnana Bjelića.

Srebrenik će i ove godine otvoriti svoja vrata za umjetnike i ljubitelje umjetnosti u okviru 48. kulturne manifestacije “Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti”. Prema riječima gradonačelnika Adnana Bjelića, koji je i predsjednik organizacionog odbora manifestacije, u bogatom programu će se naći raznovrsni sadržaji: promocije knjiga, pozorišne predstave, koncerti kao i sadržaji za najmlađu publiku.

Gradonačelnik Bjelić kaže kako se u posljednjih nekoliko godina organizatori trude da produže trajanje manifestacije kako bi privukli što više posjetilaca na sve događaje, uzevši u obzir da mnogo naših sugrađana koji žive i rade van BiH dolaze u Srebrenik te je veoma važno i radi njih, ali i građana Srebrenika i posjetilaca iz drugih gradova, da imamo mnogo više kulturnih sadržaja i da se na kvalitetan način nastavlja tradicija ove manifestacije koja se održava već skoro pedeset godina.

Tehnički realizator mafistacije OGUS je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Direktor Mirza Ibrišimović naglašava da će manifestacija biti svečano otvorena u nestvarno lijepom i autentičnom ambijentu Starog grada u subotu 9. avgusta od 20:00 h, uz kvalitetan program: koncert “MusicaBosnae”, predstavu “Tvrtko, kralj bosanski” te prezentaciju tradicionalnih jela i poziva građane da budu dio ovog i svih drugih programa.

Tradicionalni sadržaj manifestacije je i likovna kolonija u kojoj će ove godine boraviti deset slikara iz BIH i regije, čija će djela obogatiti fundus Galerije OGUS-a u kojem se nalazi skoro hiljadu vrijednih umjetničkih djela koja su nastajala u proteklim decenijama.