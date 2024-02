U FBiH u godinu dana posvojeno 29 djece

U godinu dana u Federaciji BiH posvojeno je 29 djece, u hraniteljskim porodicama bilo je smješteno njih 221, a u ustanovama socijalne zaštite 741, pokazuju podaci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako su u izjavi za Fenu rekli iz tog ministarstva, riječ je o podacima iz 2022. godine, a trenutno spremaju izviješće za prošlu godinu.

Kako kažu, prema nepotpunim podacima s kojima raspolažu, a dobivenim od centara za socijalni rad, kao nadležnih organa starateljstva, u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini posvojeno je 29 djece.

Djeca su najčešće bila uzrasta od 0 do 10 godina, dvoje djece od 11 do 14 godina, a jedno uzrasta od 15 do 18 godina.

Upitani je li na području FBiH u posljednjih nekoliko godina bilo posvajanja djece iz inozemstva, kažu kako nemaju saznanja o postupcima posvojenja djece stranih državljana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Smještaj u hraniteljsku obitelj

Kada je u pitanju hraniteljstvo, u 2022. godini zabilježeno je 316 hraniteljskih porodica, a 221 dijete bilo je smješteno u takvu porodicu.

Najviše hraniteljskih obitelji bilo je u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Sarajevskom kantonu.

Smještaj u hraniteljsku porodicu reguliran je Zakonom o hraniteljstvu koji je u primjeni od ožujka 2018. godine. Predmetni Zakon je zasnovan na poštivanju najboljeg interesa djeteta, odnosno Konvencije o pravima djeteta, ističu iz Ministarstva.

Osnovna svrha ovog zakona jeste da se djeci koja su privremeno ili trajno lišena roditeljskog staranja omogući zaštita odnosno smještaj u porodično okruženje. Zakonom su definirani principi hraniteljstva, pojam i vrste hraniteljstva, zatim uvjeti za obavljanje hraniteljstva, vrste i broj hranjenika, podobnost za obavljanje hraniteljstva, ugovor o hraniteljstvu, hraniteljska naknada i naknada za izdržavanje hranjenika, obaveze, odgovornosti i prava hranitelja i centra za socijalni rad, prava i obaveze hranjenika, osposobljavanje i edukacija, registar i evidencija podataka, upravni nadzor, druga pitanja iz oblasti hraniteljstva.

Na području Kantona Sarajevo truenutno je u hraniteljskim obiteljima na smještaju 100 djece, registrirana je 91 hraniteljska obitelj, a kako kaže direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Mahir Delić taj je broj u stalnom porastu, s obzirom na porast broja zahtjeva za bavljenje hraniteljstvom i broj provedenih edukacija hraniteljskih obitelji.

On je ranije u razgovoru za Fenu rekao da mjesečna naknada hranitelju koji obavlja tradicionalno hraniteljstvo, po jednom hranjeniku iznosi 172,00 maraka i uvećava se za 15 posto za svakog narednog hranjenika, a naknada za izdržavanje hranjenika za tradicionalno hraniteljstvo 334,20 maraka, što ukupno iznosi 506,20 maraka.

Mjesečna naknada hranitelju koji obavlja specijalizirano hraniteljstvo iznosi 334,20 maraka i uvećava se za 20 posto za svakog narednog hranjenika, a naknada za izdržavanje hranjenika za specijalizirano hraniteljstvo iznosi 557,00 maraka, što ukupno iznosi 891,20 KM.

Djeca u domovima

U ustanovama socijalne zaštite na području FBiH, po podacima Ministarstva, smješteno je 741 dijete, i to najviše u Sarajevskom, Tuzlanskom i Kantonu Središnja Bosne.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj obitelji ili na drugi način.

Ustanove socijalne zaštite u Federaciji BiH pružaju usluge kojima se u cjelini ili djelomično zadovoljavaju socijalne i druge potrebe korisnika socijalne zaštite. Osnivaju se radi zbrinjavanja određenih kategorija korisnika socijalne zaštite i obavljanja stručnih i drugih poslova socijalne zaštite, pojašnjavaju iz spomenutog ministarstva pa dodaju da je rad ustanova javan, ali se može isključiti u pojedinim slučajevima, kada je to utvrđeno propisima o obiteljskim odnosima i kaznenom postupku.

Postupak i uvjeti za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite uređuju se kantonalnim propisima i različito se rješava od kantona do kantona u skladu s mogućnostima.

Finansiranje je mješovitog tipa, a osigurava se iz sredstava korisnika, roditelja, staratelja, usvojitelja ili člana porodice koji ima zakonsku obavezu izdržavanja, a ako za to nema uslova, sredstva se osiguravaju iz kantonalnog ili općinskog budžeta. FENA