NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

U februaru u FBiH prosječna neto plata 1.643 KM, broj zaposlenih na istom nivou kao u januaru

0
18

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za februar 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.643 KM i nominalno je niža za 1,7 posto, a realno niža za 2,0 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 7,7 posto, a realno viša za 4,5 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za februar 2026. u Federaciji BiH iznosila je 2.570 KM i nominalno je niža za 1,7 posto, a realno niža za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za februar 2026. nominalno je viša za 8,0 posto, a realno viša za 4,7 posto.

U februaru 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 542.073. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prethodni članak
Al Jazeera planira ponovno pokretanje balkanskih servisa?
Naredni članak
Tour of BiH: Danas najavljene obustave saobraćaja od Sarajeva do Mostara
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više