Al Jazeera planira ponovno pokretanje balkanskih servisa?

Al Jazeera imenovala Jamala Elshayala za direktora digitalnog sadržaja – najavljeno moguće ponovno pokretanje AJ Balkans digitalno.

Mreža Al Jazeera Media Network imenovala je iskusnog novinara Jamala Elshayala za direktora digitalnog sadržaja – jezici, kao dio šire restrukturacije digitalnog odjela mreže.

Ovaj potez dolazi usljed velikih promjena u menadžmentu i rukovodstvu Al Jazeere, nakon što je šeik Nasser Bin Faisal Al Thani imenovan za generalnog direktora u septembru.

Promjene signaliziraju prelazak ka mlađem rukovodnom timu i novi fokus na širenje globalnog digitalnog dometa ove katarske medijske kuće.

Prema navodima izvora iz Al Jazeere, koje prenosi Doha News, Elshayyal će nadgledati širenje i modernizaciju digitalnih platformi na engleskom jeziku, kao i voditi napore za jačanje prisutnosti mreže na više jezika i tržišta.

Isti izvori navode da bi jedan od njegovih prvih projekata mogao uključivati ponovno pokretanje Al Jazeera Balkans servisa putem digitalnih platformi, uz ambiciozan međunarodni plan širenja koji cilja novu publiku u regijama poput Kine, Indonezije i Rusije.

Elshayyal, bivši viši dopisnik i voditelj na Al Jazeera English, bio je dio tima koji je pokrenuo kanal 2006. godine. Tokom godina izvještavao je o najvažnijim svjetskim događajima, uključujući izraelski napad na brod Mavi Marmara 2010. godine i pobune Arapskog proljeća 2011. godine, te je stekao reputaciju jednog od najpouzdanijih novinara unutar mreže.

Njegovo imenovanje odražava povjerenje menadžmenta u njegovu dosadašnju karijeru i postignuća, posebno nakon uspješnog pokretanja i vođenja Al Jazeera 360, digitalne streaming platforme mreže koja je brzo stekla popularnost među mlađom publikom.

Podsjećamo, nakon 14 godina emitovanja, regionalna televizija Al Jazeera Balkans prestala je s radom 1. augusta ove godine. Signal je ugašen tačno u ponoć, čime je završeno jedno od najznačajnijih poglavlja u regionalnom novinarstvu.

Tokom godina postojanja, AJB je bila prepoznata po profesionalnom izvještavanju i analitičkom pristupu vijestima iz regije i svijeta, te je značajno doprinijela razvoju medijske scene na Balkanu. Njeno gašenje izazvalo je brojne reakcije u javnosti i među novinarima, koji su istakli da je time ugašen jedan od rijetkih regionalnih medija s međunarodnim utjecajem.

Reinkarnaciju u drugačijem formatu najavio je i izvršni direktor Al Jazeera Networka Edhem Fočo, kada se oglasio povodom gašenja regionalnog kanala. U svom obraćanju zahvalio je gledateljima, saradnicima i partnerima.

“Hvala – i nadam se da ćemo doživjeti neku neočekivanu reinkarnaciju, u nekom drugom formatu. Ali da ćemo i dalje biti mi.”

IZVOR:AKTA.BA