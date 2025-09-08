Ponedjeljak, 8 Septembra, 2025
U Hadžićima poginuo pješak: Vozač pobjegao s mjesta nesreće

Policijski službenici su u 2:50 sati identifikovali vozača (2005) i isti je uhapšen, naveli su iz MUP-a KS.

Sinoć se u Općini Hadžići desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo pješak, a vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Nesreća se dogodila u mjestu Zovik, a vozač je odmah pobjegao s mjesta nesreće, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. Međutim, nekoliko sati kasnije, policija ga je uspješno pronašla.

Pješak (1995) je, nažalost, od posljedica povreda preminuo nedugo nakon nesreće.

– Operativnim radom na terenu, policijski službenici su u 2:50 sati identifikovali vozača (2005) i isti je uhapšen – naveli su iz MUP-a KS.

Zbog nesreće je na ovoj dionici bio obustavljen saobraćaj.

