U julu u BiH prvi put registrovano više od 12.000 vozila, raste broj novih automobila

Bosna i Hercegovina u julu je zabilježila značajan rast broja prvi put registrovanih motornih vozila. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, registrovano je ukupno 12.618 vozila, što je za 10,9 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći dio čine putnički automobili, sa udjelom od čak 74,3 posto. Značajno su zastupljeni i motocikli (6,1 posto) te kamioni (5,9 posto), dok najmanji udio imaju autobusi, svega 0,2 posto. Kategorija “ostalo” učestvuje sa 4,2 posto.

Posebno se izdvaja podatak o novim vozilima. U julu je prvi put registrovano 2.123 nova motorna vozila, što je 18,9 posto više nego u julu prošle godine. U ukupnoj slici to znači da se 16,8 posto svih novih registracija odnosi na nova vozila.

Posmatrano od početka godine, u periodu januar – juli u BiH je registrovano oko 12.000 novih vozila, što predstavlja rast od sedam posto u odnosu na isti period 2024. godine.

Najtraženiji su novi putnički automobili, koji čine 46,4 posto ukupnih novih registracija. Više od polovine tih vozila (56,9 posto) registrovali su građani, a ne kompanije. Kada je riječ o pogonskom gorivu, najviše je benzinaca – gotovo polovina novih automobila (49,5 posto) koristi upravo benzin.

Ovi podaci potvrđuju da tržište novih automobila u Bosni i Hercegovini raste, a kupci sve više biraju putnička vozila na benzin, dok alternativni pogoni i dalje zauzimaju manji udio u ukupnom broju registracija.