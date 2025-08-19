Utorak, 19 Augusta, 2025
Prosječna neto plata u BiH u drugom kvartalu 2025. porasla na 1.536 KM

Prosječna neto plata u BiH u drugom kvartalu 2025. iznosila je 1.536 KM, što predstavlja rast od 3,1 % u odnosu na prvi kvartal, kada je iznosila 1.516 KM.

Prema kvartalnim podacima po sektorima, prosječne neto plaće u periodu april‑jun su bile sljedeće

  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 1.334 KM
  • Vađenje ruda i kamena: 1.820 KM
  • Prerađivačka industrija: 1.309 KM
  • Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija: 1.932 KM
  • Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom i sanacija okoliša: 1.363 KM

Ovi podaci oslikavaju razlike među sektorima — najviše neto zarade ostvarene su u energetskom sektoru (1 932 KM), dok su najniže u poljoprivredi i šumarstvu (1.334 KM). Vađenje ruda i kamena te sektor voda-životna sredina također bilježe iznadprosječne plate.

