U protekla 24 sata na cestama u TK dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona dogodilo se ukupno 16 saobraćajnih nezgoda, od čega 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je 16 lica zadobilo povrede i to: 1 lice teške tjelesne povrede (PS Živinice), 8 lica lake tjelesne povrede (PS Centar – jedno lice, PS Zapad – tri lica, PS Lukavac – jedno lice i PS Živinice – tri lica) i 7 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili (PS Gračanica – četiri lica, PS Centar – jedno lice i PS Zapad – dva lica), dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena materijalna šteta (PS Srebrenik, PS Gračanica, PS Kalesija, PS Zapad i PS Gradačac).

Zbog kiše, na brojnim dionicama dolazi do zadržavanja vode na kolovozu, što produžava zaustavni put vozila i umanjuje opštu sigurnost u saobraćaju. Posebno skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje ili kamenja, kao i na rizik od aktiviranja klizišta duž riječnih tokova, te na planinskim prevojima i usjecima.