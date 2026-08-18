Lidl zapošljava više od 1.000 prodavača u preko 20 gradova

Uz izuzetne uvjete rada i sigurnost, Lidl se na našem tržištu od samog početka pozicionira kao stabilan, korektan i poželjan poslodavac.

Otvaranje prvih Lidlovih prodavnica u Bosni i Hercegovini donosi jedan od najvećih valova zapošljavanja na našem tržištu.

Konkurs je otvoren za više od 1.000 prodavača u više od 20 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, a prijave traju do 30. septembra.

Uz izuzetne uvjete rada i sigurnost, Lidl se na našem tržištu od samog početka pozicionira kao stabilan, korektan i poželjan poslodavac.

Donosimo pet ključnih razloga zbog kojih vrijedi razmisliti o prijavi:

1. Ugovor na neodređeno vrijeme – od prvog dana

U Lidlu radni odnos počinje ugovorom na neodređeno vrijeme od samog početka. Važnost ove sigurnosti najbolje se vidi u svakodnevnom životu: kada planirate porodicu, podnosite zahtjev za kredit ili jednostavno želite mirnu i stabilnu budućnost.

2. Evidentiran i plaćen svaki minut rada

Poštovanje vremena i zalaganja radnika u Lidlu je na prvom mjestu. Elektronska evidencija radnog vremena garantuje da se svaki minut proveden na poslu bilježi i plaća. Uz redovnu platu, tu su i regres za godišnji odmor te novogodišnji bonus.

3. Slobodni dani i raspored koji znate unaprijed

U Lidlu radna sedmica podrazumijeva dva slobodna dana, a raspored rada dobijate unaprijed. To vam omogućava da lakše uskladite poslovni i privatni život.

4. Proširena briga o zdravlju i dobrobiti

Za Lidl, briga o zaposlenicima ne prestaje istekom radnog vremena. Kroz ulaganje u zdravlje svog tima, kompanija svim prodavačima osigurava prošireni paket sistematskog pregleda, potvrđujući da su zdravlje i dobrobit ljudi zaista apsolutni prioritet.

5. Obuka i podrška od prvog dana: iskustvo nije uslov

Iskustvo u trgovini je dobrodošlo, ali nije uslov za posao. U Lidlu niko prvog dana nije prepušten sam sebi. Svi novi zaposlenici prolaze temeljitu obuku uz podršku mentora, kolege koji vas vodi kroz prve sedmice rada i kojem se možete obratiti u svakom trenutku.

Sistem osigurava da se svi novi članovi tima brzo prilagode te da se osjećaju sigurno i spremno za radne zadatke.

Šta radi Lidlov prodavač i kakav se profil traži?

Dan u prodavnici nikada nije isti. Posao uključuje ljubazan rad s kupcima, efikasno obavljanje poslova na kasi, brigu o urednosti i redovnoj dopuni robe na policama te održavanje higijene prodajnog prostora.

Traže se kandidati koji su ljubazni, pouzdani, spremni raditi u timu i prilagoditi se dinamici prodavnice. Ovo je prilika za više od 1.000 novih kolegica i kolega koji žele raditi u okruženju u kojem se trud primijeti, a kolegijalnost podrazumijeva.

Kako se prijaviti?

Proces prijave traje svega nekoliko minuta i ne zahtijeva motivacijsko pismo.

Pregled svih otvorenih pozicija po gradovima, uslove konkursa i prijavni obrazac pronađite na službenoj stranici karijera.lidl.ba.

Oglas je otvoren do 30. septembra.