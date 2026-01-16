Usvojen dokument koji će značajno pomoći bh. radnicima u Sloveniji

Ova izmjena direktno doprinosi većoj sigurnosti radnika, smanjenju rizika od zloupotreba te jačanju njihove pregovaračke pozicije.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je dokument koji otvara put ka značajnom unaprjeđenju prava državljana Bosne i Hercegovine zaposlenih u Republici Sloveniji, saopšeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Riječ je o pokretanju postupka za izmjene i dopune postojećeg Sporazuma o zapošljavanju između dvije države, čime se radni status bosanskohercegovačkih državljana usklađuje s novim zakonodavstvom u Sloveniji, ali se i direktno poboljšava njihov položaj na tržištu rada.

Najvažnija novina odnosi se na veću slobodu i zaštitu radnika tokom prve godine boravka u Sloveniji.

Kako ova izmjena pomaže radnicima iz BiH u Sloveniji

Izmjenama Sporazuma omogućuje se promjena poslodavca u prvoj godini zaposlenja, uz pribavljanje nove dozvole nadležnog tijela države zaposlenja. Ova izmjena direktno doprinosi većoj sigurnosti radnika, smanjenju rizika od zloupotreba te jačanju njihove pregovaračke pozicije na tržištu rada.

Predloženim izmjenama postojećeg sporazuma ispravlja se trenutna situacija u kojoj su radnici iz BiH bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na državljane zemalja koje nemaju potpisan bilateralni sporazum sa Slovenijom, a nastavlja se i borba protiv neregularnih migracija. Izmjene osiguravaju da svaki radnik iz BiH u Sloveniji ima punu pravnu zaštitu i jasno definisan status.

Potreba za izmjenama Sporazuma potvrđena je i na sastancima Međudržavnog povjerenstva BiH i Republike Slovenije, nakon uvođenja sistema jedinstvene dozvole za boravak i rad u Sloveniji.

Bez ovih izmjena, bosanskohercegovački radnici bili su „vezani“ za jednog poslodavca u prvoj godini rada, što je ograničavalo njihovu mobilnost i pregovaračku moć.

Ministarstvo civilnih poslova BiH dobilo je pozitivna mišljenja svih relevantnih institucija, uključujući Agenciju za rad i zapošljavanje BiH, koja je potvrdila da su ove promjene izuzetno povoljne za naše radnike.

Ministarstvo civilnih poslova BiH će, u skladu s zaključcima Vijeća ministara, uputiti Predsjedništvu BiH prijedlog za donošenje odluke o pokretanju pregovora, kao i prijedlog da ovlašteni potpisnik Sporazuma uime Bosne i Hercegovine bude ministrica civilnih poslova BiH.

IZVOR:FOKUS.BA