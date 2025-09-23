U Tuzli sutra počinje drugo izdanje Sajma knjige, manifestacije koja će

od 24. do 28. septembra 2025. godine u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti

Franjo“ okupiti pisce, izdavače i ljubitelje pisane riječi iz cijele

regije.

Tokom pet dana posjetioci će imati priliku uživati u više od 80

promocija knjiga, panel-diskusijama, radionicama za djecu, književnim

večerima i susretima sa autorima. Sajam je osmišljen kao kulturna

platforma otvorena svim generacijama, a poseban akcenat stavljen je na

edukativne sadržaje za najmlađe.

Ulaz na Sajam je besplatan, a organizatori pozivaju građane da iskoriste

priliku i postanu dio događaja koji afirmiše knjigu i kulturu čitanja.

„Sajam knjige Tuzla nastao je sa željom da grad dobije prostor gdje će

se književnost slaviti na jednom mjestu, kroz susrete čitalaca i autora,

te kroz programe koji inspirišu i podstiču razmjenu ideja“, poručuju

organizatori iz UG Activus.

Sajam traje do nedjelje, 28. septembra, a detaljan program i satnicu

posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj Facebook stranici Sajma knjige

Tuzla.

Sajam Knjige Tuzla 2025 – PROGRAM

Radno vrijeme Sajma:

SRIJEDA 24.9.2025.: od 12:00 do 20:00 sati

ČETVRTAK 25.9. do NEDJELJA 28.9.2025.: od 10:00 do 20:sati

ULAZ BESPLATAN