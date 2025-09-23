U Tuzli sutra počinje drugo izdanje Sajma knjige, manifestacije koja će
od 24. do 28. septembra 2025. godine u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti
Franjo“ okupiti pisce, izdavače i ljubitelje pisane riječi iz cijele
regije.
Tokom pet dana posjetioci će imati priliku uživati u više od 80
promocija knjiga, panel-diskusijama, radionicama za djecu, književnim
večerima i susretima sa autorima. Sajam je osmišljen kao kulturna
platforma otvorena svim generacijama, a poseban akcenat stavljen je na
edukativne sadržaje za najmlađe.
Ulaz na Sajam je besplatan, a organizatori pozivaju građane da iskoriste
priliku i postanu dio događaja koji afirmiše knjigu i kulturu čitanja.
„Sajam knjige Tuzla nastao je sa željom da grad dobije prostor gdje će
se književnost slaviti na jednom mjestu, kroz susrete čitalaca i autora,
te kroz programe koji inspirišu i podstiču razmjenu ideja“, poručuju
organizatori iz UG Activus.
Sajam traje do nedjelje, 28. septembra, a detaljan program i satnicu
posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj Facebook stranici Sajma knjige
Tuzla.
Sajam Knjige Tuzla 2025 – PROGRAM
Radno vrijeme Sajma:
SRIJEDA 24.9.2025.: od 12:00 do 20:00 sati
ČETVRTAK 25.9. do NEDJELJA 28.9.2025.: od 10:00 do 20:sati
ULAZ BESPLATAN