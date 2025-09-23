Meteorolozi najavili promjenu vremena – evo kad nam stižu kiša i pljuskovi

Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Više oblačnosti ima na sjeverozapadu Bosne gdje je lokalno registrovana kratkotrajna kiša. Po kotlinama lokalno ima i magle.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 5; Bugojno i Livno 7; Bjelašnica i Drvar 8; Zenica 9; Jajce 10; Sanski Most i Srebrenica 11; Tuzla 12; Prijedor i Sarajevo 13; Bijeljina i Doboj 14; Zvornik 15; Bihać i Trebinje 16; Mostar 17; Gradačac 20°C.

Danas više oblačnosti na zapadu i sjeverozapadu Bosne gdje tokom dana lokalno može pasti malo kiše. U ostatku zemlje prije podne pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima zemlje vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C. U Sarajevu veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29°C.

U srijedu, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Većina padavina je u drugoj polovini dana. Lokalno jači pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine, Krajine, jugozapadu i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima zemlje vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26°C.

U četvrtak, više sunčanog vremena na području Hercegovine. U Bosni pretežno oblačno, lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar je slab, u Hercegovini jugo, a u Bosni je vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

U petak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. Nova kiša sa juga se očekuje u noći na subotu. Vjetar je slab, u Hercegovini jugo, a u Bosni je vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 27°C.

U subotu, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Obilnije padavine su moguće na području Hercegovine u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.