Ousmane Dembele osvojio Zlatnu loptu

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu, najprestižnije individualno priznanje u nogometu. Napadač PSG-a i francuske reprezentacije iza sebe je ostavio 18-godišnjeg Lamina Yamala, dok je treći u poretku završio Vitinha. Četvrti je bio Mohamed Salah, a peti Raphinha, fudbaler Barcelone.

Dembele je nagradu zaslužio sjajnim igrama u prošloj sezoni, u kojoj je bio ključan u historijskom prvom trijumfu PSG-a u Ligi prvaka. Parižani su u finalu savladali Inter rezultatom 5:0, a upravo je 28-godišnji Francuz bio nosilac igre i jedan od najzaslužnijih za uspjeh.

U konkurenciji nogometašica Zlatnu loptu po treći put zaredom osvojila je Aitana Bonmati, igračica Barcelone i reprezentativka Španije. Kod mladih igrača najviše pažnje privukao je Lamine Yamal, koji je dobio Kopa Trophy za najboljeg mladog fudbalera sezone 2024/25.

Ousmane Dembele je tako ispisao historiju francuskog i evropskog nogometa, donijevši PSG-u prvu Zlatnu loptu u historiji kluba.