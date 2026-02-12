U UKC Tuzla uspješno urađena druga ovogodišnja transplantacija bubrega

Multidisciplinarni transplantacioni tim UKC Tuzla uspješno je izveo drugu ovogodišnju živu srodničku transplantaciju bubrega, u kojoj je majka donirala bubreg svojoj kćerki.

Načelnik Klinike za urologiju, doc. dr. med. sci. Samed Jagodić, istakao je da je medicinski tim u potpunosti zadovoljan ishodom zahvata.

“Danas smo uradili drugu ovogodišnju transplantaciju bubrega. Riječ je o živoj srodničkoj transplantaciji, u kojoj je majka bila donor bubrega svojoj kćerki. Obje operacije protekle su uredno. Zdravstveno stanje donora i pacijentice je stabilno. Kod primaoca bubrega organ je odmah profunkcionisao, urin smo dobili neposredno nakon puštanja krvnih sudova, tako da smo u potpunosti zadovoljni današnjim zahvatom”, kazao je dr. Jagodić.

Kako je dodatno pojasnio načelnik Jagodić, rana funkcija transplantiranog organa predstavlja izuzetno važan pokazatelj uspješnosti operativnog zahvata i postoperativnog toka, što je u ovom slučaju potvrđeno već u operacionoj sali.

Šef Odjeljenja za transplantaciju bubrega, dr. Rasim Agić, specijalista urolog, istakao je da svaka izvedena transplantacija predstavlja rezultat timskog rada ali i podrške menadžmenta UKC Tuzla, naglašavajući da je riječ o složenom i visoko koordiniranom procesu u kojem učestvuje veliki broj stručnjaka.

“Još jedna ovogodišnja živa srodnička transplantacija uspješno je realizirana. Ovakvi operativni zahvati rezultat su zajedničkog rada velikog broja stručnjaka različitih specijalnosti. Posebno nam je važno što su u operativnom procesu aktivno učestvovale i mlađe kolege sa Klinike za urologiju, jer upravo na taj način osiguravamo kontinuitet i održivost transplantacijskog programa u UKC Tuzla”, rekao je dr. Agić.

Govoreći o kompleksnosti transplantacijskog procesa, dr. Agić je pojasnio da transplantacija organa i tkiva podrazumijeva multidisciplinarni pristup, u kojem značajan doprinos imaju ljekari i medicinske sestre tehničari Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinike za interne bolesti, kao i Poliklinike za transfuziologiju, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Bolničke apoteke i Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu, te biolozi i imunolozi.

Dodao je da u realizaciji samog operativnog zahvata učestvuju hirurški i anesteziološki tim, kao i medicinske sestre Klinike za urologiju, čiji je doprinos, kako je naglasio, nezaobilazan u pripremi, toku i postoperativnom zbrinjavanju pacijenata, saopštili su iz UKC-a Tuzla.