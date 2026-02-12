Četvrtak, 12 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Srebrenik: Javni poziv za (su)finansiranje programa/projekata sportskih organizacija

By admin
0
109
Srebrenik

Gradonačelnik Grada Srebrenika raspisao je Javni poziv za (su)finansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija za 2026. godinu.
Tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.

Prethodni članak
U UKC Tuzla uspješno urađena druga ovogodišnja transplantacija bubrega
Naredni članak
Završena prva faza dogradnje drugog sprata zgrade Općinskog suda u Srebreniku
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a