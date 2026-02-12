Gradonačelnik Grada Srebrenika raspisao je Javni poziv za (su)finansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija za 2026. godinu.
Tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.
Srebrenik: Javni poziv za (su)finansiranje programa/projekata sportskih organizacija
Gradonačelnik Grada Srebrenika raspisao je Javni poziv za (su)finansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija za 2026. godinu.