Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 58 pregleda i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta jesu, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas, 12.02.2026. godine (četvrtak):

– u naseljima: Kosica, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Cerik, Ormanica, Hrgovi, Zubovo Brdo, Hujdurovići, Fazanerija, Vrela, Špionica Škola, Tutnjevac, Badelka, Špionica Donja Novo Naselje, Huremi, Mustafići i Špionica Gornja u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano jutro sa temperaturama od 4 stepena u ranim satima, koje će tokom dana porasti do 16 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5 m/s. Veče će donijeti naoblaku i male šanse za pljusak, sa slabim padavinama koje mogu početi oko 22 sata