Petak, 17 Oktobra, 2025
Učenici O.Š. Duboki Potok posjetili Radio Srebrenik i Gradsku biblioteku

Za učenike srebreničkih osnovnih i srednje škole, juče i danas je upriličena projekcija filma “Testament – Amanet 2”.
Učenici VI i VII razreda O.Š. Duboki Potok, s nastavnicama Almom Alić i Edisom Smajlović, te nastavnikom Edisom Bajraktarevićem nisu propustili priliku posjetiti prostorije Radio Srebrenika, gdje su, ukratko upoznati s načinom rada, emitovanjem programa, prikupljanjem i plasiranjem informacija.

Ovom prilikom posjetili su biblioteku i galeriju Doma kulture Srebrenik, nakon čega su se uputili u kino salu.

