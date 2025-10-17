Učenici O.Š. Duboki Potok posjetili Radio Srebrenik i Gradsku biblioteku

Za učenike srebreničkih osnovnih i srednje škole, juče i danas je upriličena projekcija filma “Testament – Amanet 2”.

Učenici VI i VII razreda O.Š. Duboki Potok, s nastavnicama Almom Alić i Edisom Smajlović, te nastavnikom Edisom Bajraktarevićem nisu propustili priliku posjetiti prostorije Radio Srebrenika, gdje su, ukratko upoznati s načinom rada, emitovanjem programa, prikupljanjem i plasiranjem informacija.



Ovom prilikom posjetili su biblioteku i galeriju Doma kulture Srebrenik, nakon čega su se uputili u kino salu.



