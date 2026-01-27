Udruženje bh. ljekara u Njemačkoj i UKC Tuzla potpisali Memorandum o saradnji

Udruženje bosanskohercegovačkih ljekara u Njemačkoj i Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla potpisalo je juče Memorandum o saradnji kojim se formalizira i dodatno produbljuje međusobna saradnja u oblastima stručnog usavršavanja i razmjene znanja.

Cilj je uspostavljanje strukturirane saradnje koja će omogućiti studijske posjete tuzlanskih ljekara klinikama u Njemačkoj, prenos savremenih medicinskih znanja i prakse iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu, kao i organizaciju studijskih boravaka ljekara UKC Tuzla u njemačkim zdravstvenim ustanovama, uz razvoj drugih zajedničkih stručnih i edukativnih aktivnosti.

Direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić istakao je da je potpisivanje Memoranduma značajan iskorak u jačanju međunarodne saradnje i zdravstvenih ustanova.

– Ovakvi oblici saradnje omogućavaju našim ljekarima direktan kontakt sa naprednim zdravstvenim sistemima i savremenim metodama liječenja, što dugoročno doprinosi unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koju pružamo pacijentima u Tuzlanskom kantonu i šire – naglasio je Umihanić.

Potpredsjednica Udruženja bh. ljekara u Njemačkoj, Nisada Rehić-Skokić, poručila je da Memorandum predstavlja nastavak misije Udruženja da znanje i iskustvo bh. ljekara iz dijaspore bude dostupna zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine.

– Naš cilj je da kroz konkretne programe razmjene, edukacije i zajedničke projekte gradimo većinu saradnje između kolega u Njemačkoj i kolega u Bosni i Hercegovini – rekla je Rehić-Skokić.

Potpisani Memorandum je dio šire strategije Udruženja bh. ljekara u Njemačkoj, kojom se sistemski razvija saradnja s bolnicama i kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini.

Kroz tu strategiju, kako je saopćeno, Udruženje nastoji doprinjeti jačanju kapaciteta domaćeg zdravstvenog sistema, unapređenju stručnih kompetencija medicinskog kadra te stvaranju dugoročnih profesionalnih veza između zdravstvenih institucija u BiH i Njemačkoj.

Udruženje bh. ljekara u Njemačkoj (BHÄG) okuplja ljekare porijeklom iz BiH koji djeluju u zdravstvenim ustanovama diljem Njemačke.

Kroz studijske boravke, stručne posjete, edukacije i mentorski rad, Udruženje aktivno doprinosi jačanju profesionalnih kapaciteta u BiH, razmjeni znanja, transfer medicinskih tehnologija i unapređenje zdravstvenog sistema, s posebnim fokusom na dugoročno i održivo povezivanje dijaspore s institucijama u domovini.