Vlada Federacije BiH odobrila Odluku o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici odobrila Odluku o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u skladu sa članom 79. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio Odluku o akontativnom usklađivanju penzija, u skladu sa članom 79. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u iznosu od 11,2 posto, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za PIO/MIO. Procenat povećanja predstavlja akontativni iznos, a odluka o konačnom usklađivanju penzija počev od 1.1.2026. godine bit će donesena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o stopi rasta indeksa potrošačkih cijena i stopi rasta bruto plate ostvarenih u prethodnoj godini u odnosu na godinu kojoj prethodi, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.

