Uhapšeno pet članova Udruženja Panter

U sklopu akcije kodnog naziva “Kavez” uhapšeno je pet članova Udruženja “Panter”.

Nezvanično, uhapšeni su Aldin Čančar, Ismet Porobić, Jasmin Hadžić, Alem Hadžić i Semir Sultanović.



Kako je potvrđeno iz Tužilaštva KS, kod jednog od njih prilikom pretresa pronađena je droga i oruẓ̌je.



– Istovremeno istražitelji policijskih agencija rade na pronalasku materijalnih i digitalnih dokaza navodnih snimaka na štetu djece – potvrdila je portparolka Tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić.



Jutros se saopćenjem oglasilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo.



– Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u saradnji sa FUP-om, SIPA-om, MUP-ovima USK i HNK, rano jutros započeli su realizaciju akcije kodnog naziva „Kavez“. U toku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK. Očekuje se lišenje slobode više članova Udruženja „Panter“. Sumnjiče se da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela; nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Istovremeno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka počinjenih na štetu djece. Akcija koja je u toku realizira se uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH – saopćeno je jutros iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.



Podsjetimo, osnivač udruženja se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Bihaću zbog drugog krivičnog djela.





