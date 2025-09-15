Utorak, 16 Septembra, 2025
Servisne informacije: Vatrogasci intervenisali u saobraćajnoj nezgodi, sutra planska isključenja struje

By admin
POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se c3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobila povrede. Evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira, te 1 ostali događaj.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljeno je 208, 1 kućna posjeta i 8 terenskih intervencija, 9 pacijenata je prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi vode. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na dojavu o saobraćajnoj nezgodi. Na magistralnom putu Tuzla – Orašje, u mjestu Uroža, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedno putničko vozilo sletjelo s kolovoza i probilo zaštitnu ogradu. Vatrogasna ekipa je izvršila intervenciju na uklanjanju i sječenju zaštitnog branika radi izvlačenja vozila.

PORODILIŠTE – Informacije nisu dostupne.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika sutra (utorak) u naseljima:
Hrgovi Gornji, Vrela i Ormanica u vremenu od 08:30 do 13:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku sunčano s temperaturama od 25 do 30°C.

Prethodni članak
Uhapšeno pet članova Udruženja Panter
Naredni članak
Servisne informacije: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture Srebrenik
Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

