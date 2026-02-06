UKC Tuzla obilježio Dan crvenih haljina: Simbol borbe protiv moždanog udara kod žena

Univerzitetski klinički centar Tuzla obilježio je Dan crvenih haljina, globalnu inicijativu posvećenu podizanju svijesti o zdravlju žena, s posebnim naglaskom na prevenciju bolesti srca i krvnih žila, uključujući i moždani udar.

“Dan crvenih haljina” pokrenulo je Američko kardiološko društvo 2004. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a kasnije je kampanja, uz podršku Svjetske kardiološke federacije, proširena na globalni nivo. Zaštitni znak kampanje je crvena haljina kao univerzalni simbol žene, te crvena boja kao simbol života, zdravlja i energije, ali i upozorenja na ozbiljne zdravstvene rizike.

U okviru obilježavanja ovog dana, pažnja je posebno usmjerena na moždani udar, koji je jedan od vodećih uzroka smrtnosti i invaliditeta kod žena. Ljekari upozoravaju da žene često imaju atipične simptome, zbog čega se kasnije javljaju ljekaru, što može značajno uticati na ishod liječenja.

Šef Jedinice za liječenje moždanog udara UKC Tuzla, doc. dr. med. sc. Zejneba Pašić, istakla je značaj prevencije i edukacije o ovoj temi.

“Današnji dan, šesti februar, obilježavamo kao Dan borbe protiv moždanog udara kod ženske populacije. Ovim danom želimo osvijestiti važnost prevencije ove teške bolesti, koja često dovodi do visokog stepena onesposobljenosti pacijentica”, kazala je Pašić.

Ona je pojasnila da, pored uobičajenih faktora rizika kao što su starosna dob, pušenje, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi i gojaznost, kod žena postoje i specifični rizici, poput korištenja kontraceptivnih lijekova, kao i perioda trudnoće.

Kako je naglasila, cilj obilježavanja Dana crvenih haljina jeste da se kroz preventivne mjere utiče na smanjenje učestalosti moždanog udara, ali i na poboljšanje kvaliteta života žena.

“Žena je stub porodice i društva. Njeno zdravlje ima ogroman značaj, jer samo zdrava žena može doprinijeti stvaranju i očuvanju zdrave populacije”, naglasila je dr. Pašić.Obilježavanjem Dana crvenih haljina UKC Tuzla ukazao je na važnost pravovremene prevencije, ranog prepoznavanja simptoma i zdravih životnih navika koje mogu spasiti život.