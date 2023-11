Ukupno se u bolnice javile 34 osobe, najvažnija analiza još se čeka

Što je uzrokovalo povredu jednjaka kod nekoliko ljudi širom Hrvatske, pitanje je koje još čeka odgovor. Premda nema mjesta panici, ljudi su zabrinuti, pogotovo nakon zakašnjele reakcije nadležnih i uključenih.

Ovog jutra stižu nove vijesti. Jutarnji.hr dijeli novu informaciju:

– Ukupno 34 osobe javile su se liječnicima širom Hrvatske zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima.

U KBC Zagreb javilo se najviše pacijenata, njih 17. Dvoje od njih ima erozivne povrede, ali nitko nije zadržan na bolničkom liječenju. U KBC Sestre milosrdnice javilo se šest pacijenata, a svih šest je otpušteno kućama i ni kod koga nisu utvrđene erozivne povrede. U zagrebačku kliničku bolnicu Merkur prijavilo se dvoje pacijenata. Jedan je zadržan na bolničkom liječenju, a jedan otpušten kući.

Jedan je pacijent zadržan u bolnici i u Rijeci.

Liječnicima se javilo još troje pacijenata u Splitu te po jedan u Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu i Virovitici. Kod pacijenta u Varaždinu utvrđene su erozivne povrede, ali nije zadržan na bolničkom liječenju.

-U javnosti opisani mogući simptomi-

Dubravka Marija Kreković, nutricionistica i voditeljica odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ-a, opisala je moguće znakove trovanja.

– Prvo što se može primijetiti je drukčiji okus pića koje se konzumira. Može doći do pečenja u usnoj šupljini, a jedan od gorih slučajeva je da dođe do krvarenja sluznice usne šupljine, pojasnila je gošća u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”.

Napomenula je kako još nemaju saznanja o čemu se radi odnosno što je izazvalo oboljenja kod hospitaliziranih osoba.

– Tekućina ne mora nužno imati i čudan miris. Kad gledate zdravstvenu ispravnost hrane, ona može biti mikrobiološki onečišćena, ali ne mora imati nikakav specifičan okus ili miris. Kiseline i lužine nemaju neki specifičan miris koji bi mogli odmah prepoznati, kazala je Kreković.

-Čeka se rezultat analize-

Bočica iz koju je tekućinu popio hospitalizirani pacijent iz Rijeke završila je na vještačenju u Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić.

HZJZ je u utorak zaprimio na analizu bočice gazirane vode Romerquelle s okusom borovnice i nara koje su bile istog LOT broja. Sanitarna inspekcija uzela je određeni broj uzoraka za drugo mišljenje.

– Radili smo analize na metale, određivali smo pH, za svaki slučaj smo napravili analize ostataka pesticida iako se to obično ne radi. Zbog široke analize nama je trebalo puno vremena. Kod mjerenja pH, ta vrijednost koju smo dobili je u uobičajenom rasponu za takva pića. Donijeli smo zaključak da nema nijednog elementa koji bi upućivao da se moglo dogoditi trovanje iz tog područja, pojasnila je Kreković.

-Stanje na KBC Zagreb-

Željko Krznarić, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb, rekao je kako je jučerašnji dan prošao mirno.

– Javilo se 11 građana koji su navodili sumnju koju bi mogli povezati s ingestijom bezalkoholnog pića, no nijedan nije zahtijevao ozbiljniju obradu. Ukupno bi to u KBC-u bilo 18 ljudi koji su se javili, nijedan nije hospitaliziran. U prvom danu dvoje bolesnika je imalo blaže crvenilo u usnoj šupljini i jednjaku, ali su otpušteni kući, rekao je za HRT.

Liječnik je rekao da se u trenutku pojave simptoma treba javiti nadležnom liječniku ili u hitnu službu.

– Ne dolazi u obzir povraćanje, nikakav pokušaj neutralizacije kiseline ili lužine. Naime, mi u ovom trenutku ni ne znamo radi li se o kiselini ili lužini, svi toksikološki nalazi su u ovom trenutku negativni, kazao je dr. Krznarić.

Kod bolesnika s kojima su se susreli, kazao je, nema naznaka težeg oštećenja sluznice.

– U početku to može biti bol u usnoj šupljini, može biti crvenilo, nagon na kašalj, velika proizvodnja sline. Kako se radi o ždrijelu, mjesto gdje se račva dišni put i probavni sustav, može doći do kašlja, ubrzanog disanja, ali to su situacije koje povezujemo s kliničkim događajem, pojasnio je.

– Ono što se događa u samom jednjaku, može nastati oštećenje sluznice, nekroza, krvarenje, u najgorem slučaju i perforacija što zahtijeva radikalno kirurško rješenje. Međutim, s obzirom na to što smo viđali posljednjih dana, nema naznaka takvih događaja, dodao je.

-Najzdravije piti vodu-

Pića s visokim koncentracijama CO2 ili šećera nikad nisu poželjna za masovnu konzumaciju.

Državni inspektorat objavio je jučer prve rezultate ispitivanja uzorka Romerquelle Emotion iz Rijeke, nakon nekoliko slučajeva navodno trovanja uslijed konzumacije sumnjivih pića, koji ukazuju da u tom piću nisu pronađene štetne tvari.

Iz dostavljenog ispitnog izvještaja proizlazi da izmjerena pH-vrijednost ne bi trebala imati sposobnost izazivanja učinaka nagrizanja sa simptomima pečenja i boli u usnoj šupljini, jednjaku i želucu te otežanom gutanju, navode u saopćenju.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata na analizu je poslala i jedan uzorak Coca cola, Original taste, Gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 500 ml, iz samoposlužnog aparata te još dva uzorka Coca cola 2 l, Original taste i Zero iz maloprodajne trgovine u Zagrebu. Za navedene uzorke Državni inspektorat još nije zaprimio ispitni izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Neslužbeno se doznaje da je gotova i ta analiza i da ona ne pokazuje prisutnost nikakvih štetnih tvari, rečeno je u Dnevniku HRT-a. Riječ je o prekjučer izuzetim uzorcima Coca-Cola zbog kojih su povrede utvrđene kod dvojice muškaraca primljenih u KBC Zagreb.

-Sporna pića povučena-

Nakon što je Državni inspektorat zabranio daljnju prodaju Coca-Cole u PET ambalaži od pola litre i mineralne vode Romerquelle Emotion Blueberry, vodeći domaći trgovački lanci povukli su ta pića s polica svojih trgovina. Po tom nalogu inspektorata postupili su i ugostitelji, odnosno njihov je ceh pozvao članove da uklone iz ponude sporna pića.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu kako postoje određene indicije što bi mogao biti uzrok trovanja građana, dodavši kako je moguće da prilikom procesa čišćenja boca dolazi ‘do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koje posljedično mogu izazvati takva zbivanja‘.

“Dosta je toga neobično, međutim, postoje određene indicije što bi moglo biti uzrok, ali prepustit ćemo to Državnom inspektoratu… S obzirom na vrstu oštećenja, rasprostranjenost i činjenicu da je ipak isti vlasnik, moguće da dolazi prilikom procesa čišćenja boca do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koje posljedično mogu izazvati ovakva zbivanja”, rekao je Beroš u Dnevniku HRT-a.

Dodao je, međutim, da o tome ne bi htio razgovarati jer to nije njegovo kao ministra zdravstva.

Na pitanje o nalazu 16 izuzetih bočica u Rijeci koji pokazuje da u njima nije bilo ničega spornog, uzvratio je kako nam to govori da ‘i dalje ne znamo što je uzrok tih štetnih i neželjenih događaja‘.

Jedino što je dobro u ovoj situaciji je, ističe, da klinička slika takvog akutnog oštećenja sluznice probavnog trakta nije teška.

