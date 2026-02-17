Umjesto Pinka na platformu MOJA TV stiže Voyo servis.

Ovim iskorakom, BH Telecom svojim korisnicima želi omogućiti više izbora, više zabave i dodatno poboljšati svoju ponudu.

Nakon što je objavljena informacija kako BH Telecom ukida kanale koji se nalaze pod Pink grupacijom, kompanija je saopćila i koji su naredni poslovni poduhvati, a koji se tiču programskih promjena.

BH Telecom, kako ističu, s posebnim zadovoljstvom obavještava javnost da počev od aprila planira značajno obogatiti ponudu Moja TV usluga uvođenjem VOYO servisa.

“Time BH Telecom potvrđuje svoju posvećenost unapređenju korisničkog iskustva i inovacijama. Ovim iskorakom, BH Telecom svojim korisnicima želi omogućiti više izbora, više zabave i dodatno poboljšati svoju ponudu. VOYO je jedna od najatraktivnijih streaming platformi koja korisnicima omogućava pristup videosadržajima na zahtjev, uključujući hit-serije, filmove, reality programe, ekskluzivne borilačke prijenose uživo, kao i sadržaje za najmlađe, poput sinhroniziranih crtanih filmova”, saopćili su.

Dodatno, platforma pruža mogućnost gledanja sadržaja prije emitovanja na televiziji, što korisnicima omogućava fleksibilno i personalizirano iskustvo gledanja.

“BH Telecom će o dostupnosti usluge, načinu aktivacije i uslovima korištenja zvanično i pravovremeno informisati korisnike. BH Telecom nastavlja da gradi budućnost televizije i digitalne zabave u Bosni i Hercegovini u skladu s tržišnim trendovima i uvijek u interesu svojih korisnika”, zaključili su iz BH Telecoma.