Zdravstveno stanje Elle Jovanović se stabilizuje, ali još uvijek teško

Pacijentica Ela Jovanović klinički je stabilnija, ali i dalje zahtijeva intenzivan tretman na Odjeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju uz nastavak rane rehabilitacije – potvrdio je Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’.

Ella Jovanović (17) hospitalizirana je u Općoj bolnici nakon teških povreda koje je zadobila u 12. februara u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. U toj nesreći smrtno je stradao Erdoan Morankić (23).

Neformalne grupe građana, uglavnom srednjoškolaca i studenata, danima već pred zgradom sarajevske Opće bolnice izražava podršku i želje za njen brz oporavak.

Nesreća se dogodila 12. februara kad je tramvaj iz pravca Željezničke stanice velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole. Uslijed toga je iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pješake. Tom prilikom smrtno je stradala jedna osoba i četiri povrijeđene. 

