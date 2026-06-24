Danas vruće, u drugom dijelu dana mogući pljuskovi s grmljavinom, na snazi upozorenje

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Drvar, Jajce i Srebrenica 18; Sarajevo 19, Tuzla i Zvornik 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Sanski Most i Zenica 22, Prijedor 23, Srebrenik 24, Bijeljina i Trebinje 25, Gradačac 27, Mostar 28 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva.

U skoro cijeloj BiH, pa tako i za tuzlansku regiju, na snazi je žuto upozorenje od: 13:00 do: 18:00 sati.

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.