Uprava policije MUP- a TK: Apel učesnicima u saobraćaju

Period povoljnijih vremenskih prilika karakteriše povećanje frekvencije saobraćaja, praćene pojačanim prisustvom mješovitog saobraćaja, a posebno određenih kategorija kao što su vozači motocikala i mopeda, koji predstavljaju ranjiviju kategoriju učesnika u saobraćaju.

Kako bi se izbjegle neželjene situacije i povećala njihova sigurnost u saobraćaju, podsjećamo vozače mopeda i motocikala da prije upravljanja vozilom: provjere tehničku ispravnost uređaja na mopedima/motociklima, da koriste zaštitnu opremu, te da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, odnosno da poštuju odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su propisane dužnosti i obaveze za vozače mopeda, lakog motocikla i motocikla.

Ujedno, apelujemo na vozače ostalih motornih vozila da posvete veću pažnju sigurnosti navedene kategorije učesnika u saobraćaju, odnosno na pojačan oprez, posebno prilikom sljedećih radnji: prestrojavanja, skretanja, poštivanja pravila prvenstva prolaza i sl., kao i na sve učesnike u saobraćaju na obavezno poštivanje odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi odgovornim ponašanjem doprinijeli većoj sigurnosti saobraćaja.

Shodno navedenom, policijski službenici Uprave policije MUP TK-a poduzimaju pojačane planske aktivnosti kontrole predmetnih kategorija učesnika u saobraćaju, te se protiv svih koji ne poštuju zakonske propise poduzimaju propisane represivne mjere.