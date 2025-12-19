Uprava policije MUP TK – Pojačane aktivnosti policije povodom nastupajućih praznika

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obaviještava građane da će, povodom predstojećih vjerskih i novogodišnjih praznika, intenzivirati aktivnosti na terenu u cilju podizanja stepena bezbjednosti građana, po svim segmentima.

Obzirom da se u ovom periodu očekuje pojačano prisustvo gostiju iz inostranstva i intenzivnije kretanje građana, pojačana frekvencija saobraćaja, te veća posjećenost ugostiteljskim objektima, izvršena je sveobuhvatna analiza i procjena stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, te su u skladu s tim planirane pojačane mjere.

Predmetne aktivnosti su usmjerene na povećanje stepena sigurnosti građana i njihove imovine, na način da se brzo i efikasno postupi po svim prijavama građana, kao i preventivno postupanje policijskih službenika sa posebnim akcentom na:

• pojačane mjere sigurnosti i prisustvo policijskih službenika na frekventnim lokacijama,

• adekvatne mjere mjere prema licima koja protivno odredbama Zakona o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona posjeduju, ustupaju, prodaju, kupuju ili nude i upotrebljavaju vatreno oružje, petarde i druga pirotehnička sredstva, koje uključuju novčanu kaznu u rasponu od 150,00 do 1.500,00 KM kao i oduzimanje predmeta,

• pojačano prisustvo policijskih službenika na glavnim putnim pravcima, raskrsnicama, centralnim gradskim zonama u cilju uspostavljanja neometanog odvijanja saobraćaja, te prevencija nastanka saobraćajnih nezgoda;

• pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koje će prije svega biti usmjerene na radnje u saobraćaju koje su najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda, kao što su nedozvoljena brzina, vožnja pod uticajem alkohola, korištenje mobitela prilikom upravljanja motornim vozilima, odnosno na opšte poštivanje saobraćajnih propisa.

• pojačane mjere sigurnosti objekata od vitalnog značaja, kao i vjerskih objekata u vrijeme održavanja vjerskih obreda,

• pojačani obilasci naseljenih mjesta s ciljem prevencije imovinskih delikata.

S tim u vezi, apelujemo na građane da svojim ličnim primjerom utiču na opšte stanje sigurnosti, i na taj način daju svoj doprinos da predstojeći praznici proteknu u najboljem redu. Naročito apelujemo da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava koja može biti jako opasna i dovesti do ozbiljnih posljedica posebno kod djece i mladih.

Takođe napominjemo, da su građanima na raspolaganju telefonski brojevi Uprave policije MUP TK-a, i to : 122 i 035/365-365 lokal 177 – Operativni centar, kao i policijski službenici na terenu, saopštili su iz Uprave policije MUP-a TK.