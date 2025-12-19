Predstavnici Medical Park grupacije u posjeti UKC Tuzla: Nastavak stručne saradnje i edukacije mladih ljekara i specijalizanata

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla proteklih dana održani su radni sastanci predstavnika turske medicinske grupacije Medical Park sa direktorom JZU UKC Tuzla, prof. dr. Šekibom Umihanićem.

Fokus sastanaka bio je nastavak realizacije sporazuma o stručnoj saradnji i edukaciji mladih ljekara i specijalizanata.

Nakon sagledavanja potreba UKC Tuzla u oblastima medicinske edukacije, te informisanja o planovima za naredni period, delegacija Medical Park-a, predvođena Eminom Ihtijarević, direktoricom Medical Park za Bosnu i Hercegovinu, održala je radni sastanak sa prof. dr. med. sc. Ervinom Alibegovićem, pomoćnikom direktora za nastavu i naučno-istraživački rad.

Prezentacije i stručne diskusije obavljene su na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu, Klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata i Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Tom prilikom definisani su prioriteti i oblasti iz kojih će se organizovati daljnje stručno usavršavanje.

Na osnovu potpisanog sporazuma o stručnoj saradnji UKC Tuzla sa Medical Park grupacijom, započela je realizacija planiranih programa i edukacija, a prve grupe ljekara UKC Tuzla već su boravile u bolnicama Medical Park-a u Turskoj.

Ranije realizovane aktivnosti uključivale su dolazak turskih stručnjaka, te obuku ljekara UKC Tuzla za samostalno apliciranje port katetera za onkološke pacijente. Ugradnja porta u krvne sudove vrata, između ostaloga, omogućava apliciranje hemoterapije uz značajno smanjenje broja uboda i oštećenja perifernih vena, što predstavlja veliku olakšicu za pacijente.

„Kontinuirana edukacija našeg mladog medicinskog kadra i stalno unaprjeđenje stručnih kompetencija jedan su od ključnih prioriteta UKC Tuzla na čijem sam čelu. Saradnja sa Medical Park grupacijom omogućava pristup modernim metodama rada, savremenoj tehnologiji i iskustvima iz međunarodne prakse, što se direktno odražava na kvalitet zdravstvene usluge koju pružamo našim pacijentima. Dosadašnja saradnja pokazala je izuzetne rezultate, a uvjeren sam da će naredne planirane edukacije dodatno ojačati naše kapacitete i unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga.“, rekao je direktor UKC Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić.

Prema riječima direktorice Medical Park grupacije za Bosnu i Hercegovinu, Emine Ihtijarević, Medical Park sa posebnim zadovoljstvom nastavlja saradnju sa UKC Tuzla, jednom od vodećih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini.

„Naš cilj je da kroz stručno usavršavanje i razmjenu znanja damo doprinos jačanju medicinskih timova i dostupnosti savremenih terapijskih pristupa pacijentima. Drago nam je što se programi edukacija uspješno realizuju i radujemo se novim zajedničkim projektima u narednom periodu.“, rekla je direktorica Ihtijarević.