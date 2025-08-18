Uskoro osvjetljenje na najvećem mostu u BiH, vrijednost projekta 1,5 mil KM”

Najveći most u Bosni i Hercegovini koji se nalazi kod Počitelja uskoro će biti osvjetljen, čime će postati još grandiozniji.

JP Autoceste Federacije BiH raspisale su nedavno tender za izvođenje radova na iluminaciji mosta “Hercegovina”, piše BiznisInfo.ba.

Procijenjena vrijednost ugovora je 1,3 miliona KM bez PDV-a odnosno nešto preko 1,5 miliona sa ovim porezom. Ponude će biti otvorene 8. septembra a rok za izvršenje ugovora je 12 mjeseci.

Most “Hercegovina” je dio autoceste na pan-evropskom Koridoru 5C koji prolazi kroz BiH, te je sastavni i najznačajniji objekt na poddionici Počitelj – Zvirovići.

Most dužine 980 metara svečano je otvoren u septembru prošle godine.

Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva visoki su između 66 i 97 metara što ga čini najvišim mostom na Koridoru 5C i jednim od najviših mostova u ovom dijelu Evrope. Također je jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih objekata na cijelom Koridoru 5C.

Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom armiranobetonskom mostu, sandučastog poprečnog presjeka, koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje.

