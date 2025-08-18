Premijer RS Radovan Višković podnio ostavku

Radovan Višković podnio je ostavku na funkciju premijera Republike Srpske.

„Kao što vidite, nisam u bolnici nego na plaži. Nikad se nisam bolje osjećao. Ovo je dan koji sam dugo očekivao, još od imenovanja za predsjednika Vlade, a danas smatram da je i moj doprinos širem konsenzusu“, izjavio je Višković.

On je pojasnio i ustavni okvir:

„Ustav RS kaže da kada birate Vladu imate ustavnu obavezu, a mandatar može tokom mandata izvršiti do jedne trećine promjena u Vladi bez imenovanja nove Vlade. Naša Vlada je, nažalost, imala peh na samom početku, dvojica ministara su iz moralnih razloga podnijela ostavku neposredno nakon izbora u Narodnoj skupštini. Kasnije smo imali još jednog ministra koji je imenovan u Savjet ministara.“

Višković je dodao da je u dogovoru sa predsjednikom Republike i ostalim akterima odlučeno da se bira nova Vlada RS.

„Ja sam dijete SNSD-a, ostajem u timu i nastavit ću raditi na nekom drugom poslu. I dalje ću doprinositi, ali sa druge pozicije“, zaključio je.

N1