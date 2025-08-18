Rekordan broj električnih automobila u zapadnoj Evropi u drugom kvartalu

Rekordan broj električnih automobila registrovan je između aprila i juna u zapadnoj Evropi, što je najveći tromjesečni rezultat do sada i signal da pristupačniji modeli na baterije ulaze u glavni tok potrošnje. Prema analizi berlinskog automobilskog analitičara Matthiasa Schmidta, tržištem sve snažnije upravlja privatna kupovina, a ne samo korporativne flote.

Skoro 600 hiljada BEV vozila izašlo je na ceste u drugom kvartalu, nakon perioda sporijeg rasta u 2024. godini. Na talas potražnje utiču novi, manji i jeftiniji modeli evropskih proizvođača poput Stellantisa i Renaulta, ali i jednostavniji pristup javnim punjačima, što smanjuje brigu vozača o dometu.

Rekordan broj električnih automobila prati širenje mreže punjača

Kontinuirano širenje infrastrukture za punjenje širom Evrope olakšava svakodnevnu upotrebu, posebno u državama juga kontinenta gdje se bilježi ubrzanje prodaje. Analitičke projekcije ukazuju da bi između jula i septembra moglo biti premašeno 600 hiljada registracija, uz tradicionalni septembarski skok u Ujedinjenom Kraljevstvu kada izlaze nove registarske tablice.

Kineski proizvođači i carine EU

Paralelno raste prodaja električnih vozila proizvedenih u Kini, predvođena kompanijom BYD, koja se na evropskom tržištu neposredno takmiči s Teslom. Dio isporuka usmjerava se posebno ka Ujedinjenom Kraljevstvu, Španiji i Italiji, pri čemu, prema procjenama, značajan udio vozila BYD-a završava na britanskim cestama. Evropska unija je krajem 2024. uvela dodatne carine na kineske BEV modele nakon istrage o subvencijama, što mijenja cjenovne kalkulacije proizvođača i uvoznika u narednim kvartalima.

Šta slijedi do kraja godine

Ako se zadrži sadašnja dinamika, treći kvartal mogao bi potvrditi novi vrhunac potražnje, a programi poticaja u pojedinim državama i dalje će uticati na izbor kupaca. Industrija računa da će dodatno snižavanje ulaznih cijena i modele s manjim baterijama učiniti privlačnijim onima koji do sada nisu razmišljali o prelasku sa fosilnih goriva.