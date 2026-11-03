CIK BiH: Potvrđeni izborni rezultati

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je na današnjoj sjednici rezultate Općih izbora održanih 4. oktobra, čime su počeli teći zakonski rokovi za konstituiranje izabranih tijela i formiranje vlasti na nivoima za koje su održani izbori.

Nakon što je odlučeno po svim prigovorima i žalbama, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine stekli su se uslovi da se donese odluka o potvrđivanju rezultata izbora za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamenta BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, predsjednika i potpredsjednika RS i deset kantona.

Među prvim institucijama koje bi trebalo da budu konstituisane nakon potvrđivanja izbornih rezultata nalaze se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske.

Prema Poslovniku o radu Predsjedništva BiH, predsjedavajući iz prethodnog saziva dužan je zakazati konstituirajuću sjednicu novoizabranog Predsjedništva u roku od najviše 15 dana od potvrđivanja službenih izbornih rezultata za ovaj nivo vlasti.

Isti rok predviđen je i za konstituisanje Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko su rezultati potvrđeni 3. novembra, rok od 15 dana ističe 18. novembra.

Nakon toga slijede konstituisanje kantonalnih skupština i entitetskih parlamenata, kao i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, čime se stvaraju uslovi za nastavak procesa formiranja izvršne vlasti.