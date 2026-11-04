Inženjering budućnosti: Ženski potencijal u središtu razvoja Bosne i Hercegovine

Budućnost Bosne i Hercegovine zavisi od toga koliko se uspješno razvija ljudski kapital i stvaraju prilike da žene ravnopravno učestvuju u obrazovanju, inovacijama, ekonomiji i liderstvu. Znanje, stručnost i liderstvo žena ključni su za taj proces. Ipak, prepreke ekonomskom učešću i profesionalnom napredovanju žena i dalje ograničavaju mogućnost da se potencijal zemlje u potpunosti iskoristi.

Ovim pitanjima bila je posvećena konferencija Inženjering budućnosti, održana 3. novembra u Tuzli u okviru zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“ (GEA). Okupila je mlade žene, istraživačice, inovatorice, predstavnice i predstavnike institucija te stručnjakinje i stručnjake iz dijaspore kako bi razgovarali o povezanosti rodne ravnopravnosti, obrazovanja, inovacija i ekonomskog razvoja. U središtu razgovora bilo je šire pitanje razvoja ljudskog kapitala: kako Bosna i Hercegovina može bolje razvijati, prepoznavati i koristiti talente kojima već raspolaže?

„Budućnost ne određuje samo tehnologija. Ona zavisi i od sistema koje gradimo i odluka koje donosimo danas“, izjavio je Renaud Meyer, rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini. „Osigurati da žene ravnopravno doprinose svojim znanjem, vještinama i idejama dio je izgradnje ekonomije i društva spremnih za budućnost.“

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, istakla je značaj znanja, razmjene iskustava i saradnje za jačanje liderstva žena i otvaranje novih mogućnosti za buduće generacije.

„Znanje je posebno bogatstvo jer se dijeljenjem ne umanjuje. Naprotiv, ono se umnožava“, poručila je.

Konferencija je organizovana u sklopu aktivnosti Foruma žena za razvoj (Women Forum for Development, WF4D) i njegovog Gender Leadership Laba, koje UNDP realizuje u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Program je uključio izlaganje profesorice Elisse Braunstein, profesorice ekonomije na Univerzitetu Colorado State i glavne ekonomistice UNDP-ove inicijative Equanomics. Govorila je o tome kako ekonomske strukture, plaćeni i neplaćeni rad te obaveze brige i njege utiču na pristup zaposlenju, ekonomsku sigurnost i profesionalno napredovanje. Razgovor je obuhvatio vještine potrebne za poslove budućnosti, ali i uslove koji ženama omogućavaju da ravnopravno učestvuju, inoviraju i preuzimaju liderske uloge.

Sesija Muškarci i žene budućnosti povezala je razgovor o društvenim normama i promjenama očekivanja s nalazima istraživanja, uključujući rezultate SCORE istraživanja koje je predstavila Nera Monir Divan i istraživanje u okviru regionalne inicijative EU4GenderEquality. U drugim sesijama mladi su se povezali s predstavnicima Univerziteta u Tuzli, FabLaba, BIT Centra i BH Futures Foundation, razmatrajući kako istraživanje, mentorstvo, inovacije i saradnja mogu pretvoriti znanje i ideje u konkretne prilike za mlade žene.

Univerzitetska tradicija Tuzle, njeno industrijsko naslijeđe i razvoj inovacijskog ekosistema pružili su prikladan okvir za ovu razmjenu. Povezujući obrazovanje i vještine s ekonomskim učešćem žena, njihovim liderstvom i pristupom profesionalnim mrežama, konferencija je otvorila prostor za razgovor o tome kako Bosna i Hercegovina može graditi budućnost u kojoj će ljudski kapital doći do punog izražaja.

Konferencija je ukazala i na značaj sistemskih institucionalnih promjena za unapređenje rodne ravnopravnosti. Grad Tuzla već je započeo proces uvođenja Pečata rodne ravnopravnosti u javnim institucijama, kroz koji se unapređuju institucionalne politike, procedure i prakse. Ovaj proces uključuje procjenu postojećeg stanja, jačanje kapaciteta zaposlenih i razvoj konkretnih mjera za integraciju rodne ravnopravnosti u svakodnevni rad gradske uprave. Time se stvaraju uslovi da se opredjeljenje za rodnu ravnopravnost pretoči u mjerljive institucionalne promjene.

Ova aktivnost provodi se u sklopu Zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, kojeg provode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini: UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.