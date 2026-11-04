Borački dodatak od januara: Još nema instrukcija za ostvarivanje ovog prava

Borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će se primjenjivati od 1. januara 2027. godine, potvrdio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić. Iako potrebna uputstva još nisu dostavljena nadležnim službama, ministar tvrdi da su pripreme u završnoj fazi.

Lokmić je za Fenu izjavio da je Ministarstvo tek jučer dobilo mišljenje Ureda za zakonodavstvo, koje je bilo neophodno za donošenje propisa o ostvarivanju prava na dodatak.

„Neopravdane su kritike da Ministarstvo nije uradilo svoj dio posla. Sve je već pri kraju“, kazao je Lokmić.

Prema usvojenim zakonskim izmjenama, Ministarstvo je bilo dužno u roku od 60 dana donijeti propis kojim se uređuju način ostvarivanja prava, potrebni uslovi i dokumentacija. Rok nije ispoštovan, ali ministar objašnjava da se moralo sačekati mišljenje Ureda za zakonodavstvo.

„Na teren će pravovremeno stići instrukcije, a primjena od 1. januara 2027. godine ide sigurno“, poručio je.

Izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje je Parlament FBiH usvojio krajem jula, predviđen je mjesečni borački dodatak od 1,50 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine.

To znači da bi borac s 36 mjeseci provedenih u odbrani zemlje imao pravo na mjesečni dodatak od 54 KM, pod uslovom da ispunjava propisane kriterije.

Prema ranijim procjenama, pravo na dodatak moglo bi ostvariti približno 384.000 korisnika, dok bi za isplatu na godišnjem nivou bilo potrebno oko 234 miliona KM.

Iz boračkih organizacija izražavaju zabrinutost da bi administrativne procedure mogle otežati početak isplate, uprkos najavama Ministarstva da će zakonske odredbe biti primjenjivane od početka naredne godine.