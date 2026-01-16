Prva optužnica POSKOK-a potvrđena: Tulumović i saradnici namještali tendere u UKC-u Tuzla

Zloupotrebom službenih ovlaštenja i međusobnim dogovorom, nezakonito su uticali na postupke javnih nabavki medicinske opreme velike finansijske vrijednosti.

Posebni odjel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, podignutu protiv više fizičkih lica i jednog pravnog lica zbog krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Optužnicom su obuhvaćeni: Denijal Tulumović, bivši vršilac dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla; Marko Tadić, osnivač i vlasnik privrednog društva INEL-MED d.o.o. Mostar; Šefik Husić, pomoćnik direktora JZU UKC Tuzla za sestrinstvo, Senada Hujdurović, direktorica Privatne zdravstvene ustanove Opća i Specijalna bolnica “Plava Medical Group” Tuzla; te Privatna zdravstvena ustanova Opća i Specijalna bolnica “Plava Medical Group” Tuzla, kao pravno lice.

Iz tužilaštva su potvrdili da se optuženima Denijalu Tulumoviću, Marku Tadiću i Šefiku Husiću na teret stavlja da su u periodu od 2022. do 2025. godine, zloupotrebom službenih ovlaštenja i međusobnim dogovorom, nezakonito uticali na postupke javnih nabavki medicinske opreme velike finansijske vrijednosti i to nabavku linearnog akceleratora i prateće opreme za potrebe javne zdravstvene ustanove, s ciljem favorizovanja ponuđača privrednog društva INEL-MED d.o.o. Mostar i ograničavanja konkurencije.

Vrijednost opreme je procijenjena na 8.547.008,55 KM bez PDV-a.

Također se navodi da su usljed takvog postupanja postupci javnih nabavki više puta poništavani nakon izjavljenih žalbi od strane drugog ponuđača, što je dovelo do višegodišnjeg odugovlačenja nabavke neophodne medicinske opreme.

Zbog toga JZU UKC Tuzla nije bila u mogućnosti pravovremeno osigurati kontinuitet radioterapijskog liječenja, usljed čega su onkološki pacijenti bili upućivani na liječenje u druge zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uz produženje vremena čekanja na radioterapiju, čime je povećan zdravstveni rizik i ugrožen život pacijenata, kao i dodatne finansijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove porodice, saopćilo je Federalno tužilaštvo FBiH.

Nadalje, optužnicom se Denijalu Tulumoviću i Senadi Hujdurović stavlja na teret da su u januaru 2023.godine zaključili ugovor o poslovnoj saradnji između JZU UKC Tuzla i privatne zdravstvene ustanove suprotno važećim propisima, čime je privatnoj zdravstvenoj ustanovi Opća i Specijalna bolnica “Plava Medical Group” Tuzla pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu većem od 128.000 KM, dok je istovremeno Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla pričinjena imovinska šteta.

Optužnicom je za glavni pretres predloženo ispitivanje 84 svjedoka, 5 vještaka i izvođenje preko 500 materijalnih dokaza.

IZVOR:OSLOBODJENJE.BA