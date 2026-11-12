Vlada TK uredila način obračuna i isplate naknada za prijevoz zaposlenih

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost na novi cjenovnik voznih karata na mreži kantonalnih linija. Donesenim aktima uređen je način obračuna naknada za prijevoz zaposlenih, uključujući pravo na isplatu pripadajućih razlika naknada za prethodni period.

Odluke su rezultat ranije započetih aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona na rješavanju pitanja naknada za prijevoz, koje je u proteklom periodu izazvalo nezadovoljstvo uposlenika u obrazovanju, policiji i državnoj službi.

Izmjenama Uredbe propisano je da zaposlenima kod budžetskih korisnika, za period do početka primjene novog cjenovnika, pripada i razlika naknade troškova prijevoza, utvrđena na osnovu razlike između ranijeg i novog cjenovnika za odgovarajuću relaciju.

Istovremeno je preciziran način ostvarivanja prava na naknadu, uključujući dokumentaciju koju zaposleni dostavljaju uz zahtjev, kao i nadležnosti ministarstava u pogledu nadzora nad obračunom i primjenom cjenovnika.

Vlada je dala prethodnu saglasnost i na novi cjenovnik voznih karata koji će se primjenjivati od 1. decembra 2026. godine. Prema predloženom tarifnom modelu, cijena mjesečne radničke karte unutar užeg područja Tuzle iznosi 60 KM, dok se za ostale relacije utvrđuje prema udaljenosti između početnog i krajnjeg stajališta. Za putovanja do 15 kilometara cijena iznosi 100 KM, a za svakih narednih započetih pet kilometara povećava se za 20 KM, do najviše 340 KM za najduže relacije.

Za ostale kategorije putnika nastavlja se primjenjivati isti jedinstveni tarifni podsistem mjesečnih pretplatnih personaliziranih karata, koji omogućava korištenje svih kantonalnih linija na području Tuzlanskog kantona, bez obzira na zonu, relaciju ili dužinu putovanja po dosadašnjim cijenama od 88 KM, odnosno povlaštenih karata po cijenama od 30 KM.

Cjenovnikom je predviđeno da će, bez obzira na kategoriju putnika, pojedinačna karta u zoni 1 (uže područje grada Tuzla) iznositi 1,5 KM, dok će van te zone pojedinačne karte biti u rasponu od 2,5 KM do maksimalnih 8 KM u ovisnosti od dužine relacije na kojoj putnik putuje.

Donošenjem ovih akata Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je rješavanje pitanja koje je u proteklom periodu bilo predmet razgovora sa sindikatima i nadležnim institucijama. Cilj je omogućiti obračun i isplatu pripadajućih naknada zaposlenima, uz jasno uređena pravila njihove primjene.