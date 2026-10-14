Tri fabrike Koksare Lukavac idu na prodaju: Zainteresovani investitori iz Evrope

Tri fabrike i zemljište u krugu nekadašnje Koksare Lukavac trebali bi biti prodati do kraja godine, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajrić.

Riječ je o fabrikama AMK, Energana i Azotara, kao i zemljištu uz put Lukavac – Doboj, koje je prenamijenjeno u poslovnu zonu. Oglas za prodaju pojedinačnih dijelova kompleksa očekuje se već ove sedmice.

Bajrić je za Nezavisne novine kazao da postoji značajan interes investitora iz Evropske unije, koji se posebno raspituju o proizvodnim pogonima, pristupu željezničkoj infrastrukturi i energetskim kapacitetima.

Prema njegovim procjenama, na prostoru nekadašnje Koksare u budućnosti bi moglo poslovati između 10 i 30 kompanija. Dio investitora mogao bi obnoviti postojeću proizvodnju, dok bi drugi gradili nove poslovne i industrijske objekte.

Posebno interesovanje postoji za fabriku AMK, relativno nov pogon u koji je, prema riječima bivšeg sindikalnog predstavnika Ermira Halilovića, uloženo više od 100 miliona KM.

Radnicima stiže nova isplata

Bajrić je najavio da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona KM, čime bi bio izmiren značajan dio njihovih potraživanja. Većina nekadašnjih radnika u međuvremenu je pronašla zaposlenje u drugim kompanijama.

Podsjetimo, nakon tri neuspjela pokušaja prodaje Koksare kao cjeline, donesena je odluka da se imovina prodaje po pojedinačnim proizvodnim cjelinama. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je 225,85 miliona KM, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila snižena na 108,4 miliona KM.

Prvi dio imovine, Filter stanica Modrac, već je prodat za 3,14 miliona KM, a sada se očekuje početak prodaje najvažnijih proizvodnih pogona nekadašnjeg industrijskog giganta.

IZVOR:BIZNISINFO.BA