Velika zapljena u Tuzli: U akciji „TEX“ oduzete krijumčarene brendirane hlače vrijedne 140.800 KM

U nastavku operativne akcije „TEX“, koju su proveli službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na području Regionalnog centra Tuzla, privremeno su oduzeta 2.502 komada hlača bez zakonom propisane dokumentacije, čija se vrijednost procjenjuje na približno 140.800 KM.

Ovlašteni službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja, Odsjeka za provođenje propisa RC Tuzla, na osnovu operativno-taktičkih saznanja o neregularnostima u poslovanju dva pravna subjekta, izvršili su provjeru prometa i porijekla roba.

Tom prilikom pronašli su veću količinu robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

– Radilo se o 2.502 komada robe (hlače) sa nazivima poznatih svjetskih robnih marki, a koja je bila namijenjena daljnjoj prodaji. Predmetna roba je privremeno oduzeta, a njena vrijednost se procjenjuje na oko 140.800 KM – saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Za utvrđene nezakonitosti, protiv učinioca su preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.