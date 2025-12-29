Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović saopćio je da je usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

– Nakon godina borbe, opstrukcija, upornosti… KONAČNO! Vijeće ministara je usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Kroz glavu mi prolazi prva konferencija u Parlamentu koju smo organizovali i na kojoj smo slušali svjedočanstva ljudi kojima je ulje kanabisa pomoglo. Pred očima su mi suze ljudi koji slušaju njihov vapaj za legalizovanjem lijeka. Prisjećam se svih sastanaka, gostovanja, lobiranja, molbi, svađa, “upozorenja”, poruka ljudi u potrebi… VRIJEDILO JE. Ja sam danas presretan. Hvala puno svima koji su svih ovih godina učestvovali u borbi koja nije završena. Najvažniji korak je napravljen, ali đavo je u detaljima. Nastavljamo dalje, ali sada je mnogo lakše – navodi Magazinović.

Ovom prilikom zahvalio se Irfanu Ribiću koji je bio, kako kaže, njegov pokretač da se uključi u borbu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

– Hvala ministrici Dubravki Bošnjak koja je našla način da zaobiđe opstrukcije i predloži odluku – poručio je Magazinović.

Avaz