Jednoglasno podržan Budžet grada Srebrenika za 2026. godinu

Danas je održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik na kojoj je jednoglasno usvojen prijedlog Budžeta Grada Srebrenika za 2026. godinu i to u iznosu od 34 miliona i 110 000 KM.

Također usvojen je i program izgradnje infrastrukture kao i program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu.

Poslovnik o radu Gradskog vijeća vraćen je na doradu.

Na ovoj sjednici data je potrebna saglasnost nadzornom odboru JP Vodovod i kanalizacija za izbor direktora Rijada Joldića, kao i JKP 9. septembar za izbor direktora Adija Mehinovića.