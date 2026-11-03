Šta se dešava s autocestom Orašje–Tuzla? Projektant poznat, tender za reviziju ponovljen

Autoceste FBiH ponovile tender za reviziju projekta dionice Orašje–Distrikt Brčko, vrijedan 250.000 KM bez PDV-a. Ponude do 23. novembra 2026.

JP Autoceste Federacije BiH ponovo traže firmu koja će obaviti reviziju glavnog projekta autoceste Orašje–Tuzla, na dionici Orašje–Distrikt Brčko, nakon što u prethodnom postupku nije dostavljena nijedna ponuda. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 250.000 KM bez PDV-a, odnosno 292.500 KM s PDV-om, javlja Akta.ba.

Ponude se dostavljaju do 23. novembra 2026. godine u 10 sati, dok je javno otvaranje zakazano istog dana u 10.30 sati u Mostaru. Rok za pružanje usluga je 18 mjeseci ili do izdavanja potvrde o završetku ugovora, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Izabrani revident pratit će rad projektanta tokom izrade dokumentacije i provjeravati tehnička rješenja, proračune, predmjere i procjene troškova. Dokumentacija treba biti pripremljena do nivoa potrebnog za pribavljanje odobrenja za građenje i daljnju pripremu izgradnje.

Prethodni postupak završen bez ponuda

Ranija nabavka za ovu dionicu bila je podijeljena na dva lota: izradu idejnog i glavnog projekta, procijenjenu na 2,5 miliona KM bez PDV-a, te reviziju glavnog projekta, vrijednu 250.000 KM bez PDV-a.

Međutim, za reviziju nije bilo zainteresovanih ponuđača. Nakon izmjena dokumentacije, otvaranje ponuda bilo je zakazano za 4. august, ali do krajnjeg roka nije stigla nijedna ponuda. Autoceste FBiH zato su 26. augusta 2026. godine poništile LOT 2, koji sada ponavljaju.

U međuvremenu je postupak izbora projektanta donio rezultat. Odlukom od 21. septembra 2026. godine za izradu idejnog i glavnog projekta izabrana je kompanija INTEGRA d.o.o. Mostar, s ponudom od 1.735.514,87 KM bez PDV-a, odnosno 2.030.552,40 KM s PDV-om. Na taj dio tendera pristiglo je šest ponuda, a prihvatljivim su ocijenjene ponude Integre i sarajevskog Divela. Integra je izabrana prema kriteriju najniže cijene.

Ponovljenim tenderom sada se traži nezavisna stručna kontrola projektne dokumentacije. Firma koja je učestvovala u njenoj izradi ne može istovremeno obavljati i reviziju.

Obuhvaćeno i proširenje ceste do graničnog prijelaza

Prema projektnom zadatku, obuhvat dokumentacije uključuje približno šest kilometara autoceste od kružne raskrsnice, odnosno petlje Orašje, do granice s Distriktom Brčko, uz spojnu cestu prema magistrali M1.8 dugu oko 1,5 kilometara.

Uključen je i dio autoceste od rijeke Save do petlje Orašje, dužine približno pet kilometara, kao i rekonstrukcija i proširenje oko četiri kilometra magistralne ceste M1.8 na četiri saobraćajne trake, od spoja s autocestom do postojećeg graničnog prijelaza Orašje.

Obaveza Autocesta FBiH da pripreme dokumentaciju za proširenje magistralne ceste proizlazi iz zaključka Vlade FBiH od 16. aprila 2025. godine te sporazuma s JP Ceste FBiH iz jula iste godine.

Revident će, između ostalog, provjeravati trasu i objekte, geološke i geotehničke podloge, odvodnju, instalacije i opremu, zaštitu okoliša te međusobnu usklađenost svih dijelova projekta. Predviđena je i revizija cestovne sigurnosti.

Dokumentacija se usklađuje s prostornim planom

Priprema ove dionice podrazumijeva i ažuriranje ranijih projektnih rješenja. U dokumentaciji se navodi da postojeći idejni projekt odnosno rješenje iz 2012. godine treba prilagoditi usvojenom prostornom planu i dogovorenoj kontaktnoj tački s Distriktom Brčko.

Skupština Posavskog kantona usvojila je 21. marta 2024. godine Prostorni plan za period 2019–2039, kojim je za koridor od kružne raskrsnice Orašje do granice Distrikta Brčko prihvaćena varijanta 1.

Ukupna planirana dužina autoceste Orašje–Tuzla iznosi približno 61 kilometar, a trasa je podijeljena na pet lotova. Njena uloga je povezivanje Tuzlanskog kantona, Brčkog i Posavine te ostvarivanje kvalitetnije veze s autocestom Zagreb–Beograd i evropskom saobraćajnom mrežom.

Izmjene trase i na dijelu prema Tuzli

Projektne i administrativne aktivnosti traju i na južnom dijelu ovog pravca. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 26. augusta 2026. godine objavilo javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš zaizmjenu dijela trase Tuzla–Maoča, na LOT-u 5 Čanići–Šićki Brod. Investitor je JP Autoceste FBiH, a zahtjev je pripremila konsultantska kuća CETEOR iz Sarajeva.

Prema navodima iz nove tenderske dokumentacije, idejni projekt za dionicu Maoča–Tuzla, koja obuhvata lotove 3, 4 i 5, već je urađen, dok je izrada glavnog projekta u završnoj fazi.

Za sjevernu dionicu Orašje–Distrikt Brčko naredni korak je izbor revidenta i kontrola dokumentacije potrebne za dozvole i pripremu gradnje. Rok od 18 mjeseci iz novog tendera odnosi se na usluge revizije, dok datum početka građevinskih radova ovom nabavkom nije utvrđen.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/investicije/projekti/209783/autocesta-orasje-tuzla-ponovljen-tender-za-reviziju-projektant-vec-izabran