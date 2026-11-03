Fondacija ACT podnijela inicijativu za uvođenje ekocida u Krivični zakon B i H

Kada se unište šume, zagade rijeke, kontaminira zemljište ili trajno naruše ekosistemi, posljedice ne nestaju plaćanjem novčane kazne. One ostaju decenijama, ugrožavaju zdravlje ljudi, izvore pitke vode, život lokalnih zajednica i buduće generacije. Zato najteži oblici uništavanja prirode moraju podrazumijevati i ozbiljnu krivičnu odgovornost.

Fondacija ACT uputila je inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH kojom tražimo izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH i uvođenje posebnog krivičnog djela ekocida. Riječ je o najtežim oblicima protivpravnog uništavanja okoliša koji uzrokuju ili mogu uzrokovati tešku, široko rasprostranjenu ili dugotrajnu štetu prirodi. Tražimo da institucije pokrenu zakonodavni postupak i formiraju stručnu radnu grupu koja će pripremiti odgovarajuće zakonsko rješenje.

Ovakav zahtjev prati razvoj evropskog i međunarodnog prava. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope pozvala je države da razmotre kriminalizaciju ekocida, dok nova Direktiva EU o zaštiti okoliša putem krivičnog prava iz 2024. godine predviđa strožije sankcionisanje najtežih okolišnih krivičnih djela. Dok pojedine evropske države već uvode ekocid u svoja zakonodavstva, vrijeme je da i Bosna i Hercegovina uspostavi snažniju zaštitu svojih prirodnih dobara.

Rijeke, šume, zemljište i izvori pitke vode nisu samo resursi za eksploataciju, već zajednička dobra od kojih zavise životi svih nas i budućih generacija. Njihovo nepovratno uništavanje ne smije biti nešto što se može tolerisati ili kažnjavati blagim kaznama. Tražimo zakon koji će jasno poručiti da najteži oblici uništavanja prirode ne mogu proći nekažnjeno, poručili su iz Fondacije ACT.

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