Obuka o cyber kriminalu za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a i Policije Brčko distrikta BiH

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona domaćin je trodnevne obuke za policijske službenike – istražitelje Uprave policije MUP TK-a i Policije Brčko distrikta BiH na temu “Cyber kriminal”, koja se održava u Tuzli u periodu 27. – 29. juli 2026. godine, uz logističku i finansijsku podršku Eropske unije, a u okviru projekta EUPA4BiH (Podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH).

Učesnici obuke će imati priliku da kroz praktične radionice i studije slučaja unaprijede znanja u vođenju kompleksnih istraga u digitalnom prostoru, te da se upoznaju sa relevantnim međunarodnim standardima i zakonodavnim okvirima Evropske unije i najboljim praksama u oblasti suzbijanja cyber kriminala.

U okviru navedenih aktivnosti juče, 27.7.2026. godine održan je i sastanak direktora Uprave policije MUP TK-a sa program menadžerima projekta, na kojem je dogovoren nastavak saradnje kroz implementaciju zajedničkih projekata koji su usmjereni na unapređenje profesionalnih kapaciteta, jačanje međuinstitucionalne saradnje i usklađivanje sa praksama Evropske unije. Ovom prilikom, istaknuta je važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja kroz specijalističke obuke, s ciljem što efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala, naročito novih sigurnosnih izazova.