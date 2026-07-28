Konkurs u školama TK: Traže se nastavnici, stručni saradnici i drugi zaposlenici

Konkurs u školama TK raspisan je za prijem nastavnika, stručnih saradnika te administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja u osnovnim i srednjim školama širom Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za nastavnike i stručne saradnike, poseban konkurs za zaposlenike te oglas za popunjavanje drugih upražnjenih radnih mjesta.

Traže se nastavnici različitih predmeta, učitelji, pedagozi, bibliotekari, asistenti u nastavi, defektolozi, logopedi i drugi stručni saradnici. Konkursom i oglasom obuhvaćena su i radna mjesta sekretara, saradnika za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, administrativno-tehničkih radnika i pomoćnog osoblja.

Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem elektronske aplikacije konkursi.montk.gov.ba, dok svi kandidati dokumentaciju mogu dostaviti i preporučenom poštom ili neposredno na protokol škole u kojoj je raspisano radno mjesto.

Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi moraju podnijeti poseban prijavni obrazac za svako radno mjesto. Propisani obrasci, primjeri izjava i spisak škola u kojima će biti održani intervjui dostupni su na internet-stranici resornog ministarstva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti zaključno sa 4. augustom 2026. godine, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervjui za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove planirani su od 11. do 13. augusta, u periodu od 8 do 14 sati. Rang-liste trebale bi biti objavljene 18. augusta, a konačne liste kandidata 25. augusta.

Konkursi i oglas za zapošljavanje u školama TK objavljeni su 27. jula 2026. godine.

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