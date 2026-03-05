Vlada FBiH odbila zahtjeve 6 općina i 2 grada za rad nedjeljom

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada Federacije BiH je donijela osam odluka o odbijanju prijedloga za primjenu odredbi člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Odlukama se odbijaju prijedlozi šest općina i dva grada za izuzeće od primjene odredbi člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Riječ je o općinama Stari Grad Sarajevo, Drvar, Tešanj, Foča, Velika Kladuša i Sapna, te gradovima Visoko i Konjic.

Prodajni objekti zatvoreni nedjeljom

Predlagač je obrazložio da na osnovu dostavljenih podataka općina i gradova nisu ispunjeni ključni objektivni kriteriji za izuzećem od primjene ovog člana zakona propisanih uredbom.

Odlukama je propisano da općinska i gradska vijeća imaju pravo podnijeti novi prijedlog tek po isteku roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih odluka.

Kako pojašnjava predlagač, članom 18. stavovima (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini propisano je da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, a koje trgovac samostalno raspoređuje, kao i da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane praznika.

Stavom (10) istog člana Zakona je normirano da izuzetno, na prijedlog gradskog/općinskog vijeća Vlada Federacije BiH može donijeti odluku kojom se određuje da prodajni objekti na teritoriji grada/općine mogu biti izuzeti od odredbi stavova (1), (2) i (3) ovog člana, dok je stavom (11) normirano da se prijedlog dostavlja putem Federalnog ministarstva trgovine.

Nisu ispunjeni ključni kriteriji

U obrazloženju predlagač navodi i da su članom 5. Uredbe propisani kriteriji za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona, a to su da prijedlog mora sadržavati objektivne razloge i detaljno obrazloženje zbog čega se traži izuzeće, a naročito podatke o uticaju na pad prometa u djelatnosti trgovine na nivou lokalne zajednice, u odnosu na isti period 2023. godine, uticaju na pad broja zaposlenih u djelatnosti trgovine na nivou lokalne zajednice, u odnosu na isti period 2023. godine i opravdanosti za prijedloge sezonskog karaktera i period izuzeća u slučaju zahtjeva za sezonsko izuzeće.

Sastavni dio Uredbe čine obrasci koje su predlagači dužni popuniti i dostaviti uz prijedlog.

Predlagač je obrazložio da je iz dostavljenih obrazaca evidentirano da nisu ispunjeni ključni objektivni kriteriji iz člana 5. stav (1) tačke a) i b) Uredbe.

Podsjetimo da je Orašje jedina lokalna zajednica u FBiH gdje je dozvoljeno raditi nedjeljom.

IZVOR:BIZNISINFO.BA